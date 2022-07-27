Агент Сафонов — о трансферах ЦСКА: «Гайч приехал за 12 миллионов — все от него плевались»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансферную политику ЦСКА.

Ранее сообщалось, что новыми игроками московской команды в ближайшее время станут: полузащитник «Унион Эспаньола» Виктор Мендес, хавбек «Партизана» Саша Зделар, а также защитник «Интернасьонала» Мойзес.

Сафонов призвал сдержаннее относиться к предстоящим сделками, поскольку легионерам ещё потребуется время для адаптации в российском чемпионате.

«Приезжают имена, а играют футболисты. Адольфо Гайч приехал за 12 миллионов — все от него плевались, поехал в Испанию и там не заиграл. Хватало таких лиц в ЦСКА. Надо дождаться новичков на поле», — цитирует Сафонова Metaratings.

Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 31 июля против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.