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Агент Сафонов — о трансферах ЦСКА: «Гайч приехал за 12 миллионов — все от него плевались»

27 Июля 2022 • 16:39 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал трансферную политику ЦСКА.

Ранее сообщалось, что новыми игроками московской команды в ближайшее время станут: полузащитник «Унион Эспаньола» Виктор Мендес, хавбек «Партизана» Саша Зделар, а также защитник «Интернасьонала» Мойзес.

Сафонов призвал сдержаннее относиться к предстоящим сделками, поскольку легионерам ещё потребуется время для адаптации в российском чемпионате.   

«Приезжают имена, а играют футболисты. Адольфо Гайч приехал за 12 миллионов — все от него плевались, поехал в Испанию и там не заиграл. Хватало таких лиц в ЦСКА. Надо дождаться новичков на поле», — цитирует Сафонова Metaratings.

Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 31 июля против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Сафонов Адольфо Гайч Трансферы футбола - лето 2022
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