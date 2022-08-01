Мухин сообщил о том, что сказал Федотов в перерыве матча с «Пари НН»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о том, что говорил в раздевалке наставник команды Владимир Федотов в матче против «Пари НН» (2:2).

«Сказал, что ни в коем случае нельзя отдавать такие игры. Нужно было дожимать соперника и забивать третий гол», — приводит слова Мухина официальный сайт клуба.

Футболист отметил, что мог забить еще в первом тайме, возможно, тогда результат матча был бы другим.

Напомним, ЦСКА сыграл вничью в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Пари НН» (2:2). При этом «армейцы» упустили лидерство в РПЛ и скатились на третью строчку. Первое место на данный момент занимает «Зенит», второе — «Спартак».