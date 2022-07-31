Пономарёв считает, что у ЦСКА хорошие шансы на титул

В третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА потерял первые очки и пропустил первые голы - команда не смогла переиграть «Пари НН», игра завершилась результативной ничьей - 2:2.

Тем не менее, бывший футболист команды Владимир Пономарёв считает, что у армейцев появились хорошие перспективы для борьбы за титул.

- Матч не лишает надежд на чемпионство. У ЦСКА хорошие перспективы. Команда укрепилась, хотелось бы еще найти левого защитника, тогда оборона будет закрыта, - цитирует Пономарёва «Спорт-экспресс».

В четвертом туре российской Премьер-лиги ЦСКА примет дома гостей из воронежского «Факела», игра состоится 6 августа.