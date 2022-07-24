«Лечче» арендовал полузащитника ЦСКА Бистровича

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл в «Лечче» на правах аренды.

«Лечче» имеет право выкупа 24-летнего футболиста у ЦСКА, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Вторую часть прошлого сезона Бистрович провел в аренде в турецкой команде «Карагюмрюк». Там он принял участие в 20 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив три результативные передачи.

Согласно данным портала transfermarkt стоимость хорватского полузащитника составляет 2,2 миллиона евро. Действующий трудовой договор Кристияна Бистровича с ЦСКА рассчитан до 2025 года.