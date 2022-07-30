Пономарёв уверен в победе ЦСКА

В матче третьего тура российской Премьер-лиги ЦСКА сразится с «Пари НН», и бывший футболист московского клуба Владимир Пономарев считает, что армейцы забьют сопернику два безответных мяча. ЦСКА начал сезон с двух побед, забив в общей сложности пять мячей и не пропустив ни одного.

- У «армейцев» сейчас состав хороший, они должны победить «Пари НН». ЦСКА выиграет со счетом 2:0. На данный момент команда выкладывается в каждой игре и хорошо двигается, Федотов на правильном пути, - цитирует Пономарёва Metaratings.ru.

Матч между ЦСКА и «Пари НН» состоится в воскресенье, 31 июля, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.