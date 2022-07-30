Новичок ЦСКА Мендес: «Считаю себя техничным игроком, который способен играть в атаку»

Новичок ЦСКА Виктор Мендес рассказал о своём стиле игры.

Напомним, в четверг, 28 июля московский клуб объявил о переходе Мендеса из «Унион Эспаньола». Чилийский футболист заключил с «армейцами» трёхлетнее соглашение.

«Я считаю себя техничным игроком. В последнее время играл больше в атаку: забивал мячи, отдавал результативные передачи. Надеюсь, скоро смогу помочь ЦСКА и продемонстрировать свои лучшие качества», — приводит слова Мендеса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что Мендес выступает на позиции опорного полузащитника.

В текущим году 22-летний футболист провёл в чемпионате Чили 15 матчей, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.