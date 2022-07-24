Севикян: «Европа остаётся приоритетом»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о дальнейших планах в карьере.

«Конечно, есть желание вернуться в Европу. Европа остается приоритетом. На данном этапе — развиваться, помогать команде, показывать свой лучший футбол, чтобы команда показывала хорошую игру и результат», — передает слова Севикяна Sport 24.

20-летний футболист находился в системе «Леванте» с 2017 по 2022 года. Он покинул клуб после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Севикян заключил трехлетнее соглашение с «Пари НН». В матчах нового сезона Российской премьер-лиги полузащитник пока участие не принимал.