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Севикян: «Европа остаётся приоритетом»

24 Июля 2022 • 19:02 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
31.07 15:00

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал о дальнейших планах в карьере.

«Конечно, есть желание вернуться в Европу. Европа остается приоритетом. На данном этапе — развиваться, помогать команде, показывать свой лучший футбол, чтобы команда показывала хорошую игру и результат», — передает слова Севикяна Sport 24.

20-летний футболист находился в системе «Леванте» с 2017 по 2022 года. Он покинул клуб после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Севикян заключил трехлетнее соглашение с «Пари НН». В матчах нового сезона Российской премьер-лиги полузащитник пока участие не принимал.

 

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Эдгар Севикян Пари НН
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