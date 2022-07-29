Пономарёв: Легионеры ЦСКА сильнее, чем у «Зенита»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что команда способна бороться за чемпионство в РПЛ.

«Теперь ЦСКА способен конкурировать за первое место, команда практически укомплектована. Еще бы нападающего приобрести, поскольку Чалов и Заболотный — это не уровень ЦСКА», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, легионеры «армейцев» превосходят уровнем игроков «Зенита», у них есть потери, а ЦСКА взял хороших игроков.

ЦСКА является единоличным лидером Российской премьер-лиги после двух туров, набрав шесть очков. В третьем туре «красно-синие» встретятся с «Пари НН».