Агент: «Зделар сразу начнёт играть в стартовом составе ЦСКА»

Футбольный агент Боян Остожич, представляющий интересы полузащитника «Партизана» Саши Зделара, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что «армейцы» планируют заключить с сербским футболистом трёхлетнее соглашение.

Остожич назвал Зделара очень умным игроком, который соответствует уровню основного состава ЦСКА.

«Его уровень позволяет ему здорово обороняться, но в то же время вести созидательную игру. Он очень умён по-футбольному. Уверен, ему не потребуется адаптация», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».

Также агент сообщил, что Зделар имеет предложения из пяти лучших европейских лиг, но Россия, по мнению Остожича, может стать очень хорошим трамплином для последующего переезда в более сильный чемпионат.

В общей сложности 27-летний полузащитник провёл за «Партизан» 197 матчей, забив шесть голов и отдав 21 результативную передачу.