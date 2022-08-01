Кучаев оценил шансы ЦСКА в конкуренции с «Зенитом»

Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Не люблю загадывать наперед, но мы постараемся дать бой. Надеюсь, ЦСКА окажется соперником для «Зенита», - приводятся слова полузащитника на сайте телеканала «Матч ТВ».

В последнем поединке «армейцы» потеряли первые очки в новом сезоне, расписав на выезде мировую с «Пари НН». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова на своем домашнем стадионе встретятся с воронежским «Факелом». Матч пройдет 6 августа.