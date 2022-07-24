Медина прокомментировал свой дубль в ворота «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина, оформивший дубль в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0), поделился эмоциями от своего успеха.

«Я игрок, от которого ждут создания голевых моментов. Мне предоставилась возможность забить два мяча, и я очень счастлив. Сейчас необходимо отдохнуть, восстановиться и подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Медины пресс-служба «армейцев».

Напомним, ЦСКА одержал две победы в первых двух турах РПЛ над «Уралом» и «Сочи» с общим счётом 5:0. 25-летний Медина защищает цвета московского клуба с января нынешнего года. Всего в составе ЦСКА парагваец провёл 14 встреч, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Свой следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 31 июля против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.