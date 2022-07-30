Абаскаль: «Принять приглашение «Спартака» было непросто»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, как принял решение возглавить «красно-белых».

По словам испанского специалиста, продолжить тренерскую деятельность в России его убедил экс-спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. Напомним, ранее Абаскаль работал в швейцарском «Базеле».

«С Каттани разговаривали только о футболе. Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением. Я никогда прежде не бывал в России. Но слова Луки, его чёткий и понятный рассказ о проекте меня убедили», — приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. Под руководством 33-летнего специалиста москвичи провели три официальных встречи, потерпев одно поражение, один раз сыграв вничью и одержав одну победу.

Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут 31 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.