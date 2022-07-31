​В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Мозеса

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» руководит пресс-службой, дал ответ на вопрос по поводу будущего Виктора Мозеса.

Напомним, что в последнее время в прессе появлялось немало слухов о возможном уходе Мозеса из «Спартака».

По словам Зеленова, которые на своих страницах приводит «Чемпионат», в «Спартаке» рады, что в команде играет футболист уровня Мозеса. Зеленов считает Мозеса одним из лучших, а может и лучшим, игроком РПЛ на своей позиции. При этом представитель «Спартака» допускает вариант, при котором Мозес уйдёт.

«Я говорил об этом много раз и скажу ещё раз: нынешняя ситуация, обстановка не даёт нам гарантии ни по одному футболисту, кроме россиян», - сказал Зеленов.