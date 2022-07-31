Мележиков: «Остаётся ли Федун? Это не ко мне»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на несколько вопросов сразу после окончания матча третьего тура Премьер-лиги с «Оренбургом», в котором «красно-белые» победили со счетом 4:1.

«Все ли успешно сегодня? Победа - это всегда успех. Остаётся ли Федун? Это не ко мне», - передает слова Мележикова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, за «Спартак» забили Кристофер Мартинс, Александр Соболев и Куинси Промес (дубль). Команда Гильермо Абаскаля догнала на первом месте «Зенит» с ЦСКА. В активе спартаковцев 7 очков за ничью с «Ахматом» и победы над «Краснодаром» и «Оренбургом».