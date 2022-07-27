Червиченко отреагировал на возможный переход Черышева в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Черышева в стан «красно-белых».

«Думаю, что только в «Спартаке» менеджмент настолько невменяемый, что может сожрать этот трансфер, поэтому Черышева им только и предлагают», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, Черышева раз 20 предлагали «Спартаку» за последние десять лет и они логично отказывались, ведь он им не нужен.

Ранее сообщалось, что представители Черышева два раза предлагали «красно-белым» услуги футболиста, но спортивный директор клуба [на тот момент Лука Каттани] оба раза ответил отказом.