«Спартак» оформил второй подряд разгром, догнав «Зенит» и ЦСКА по набранным очкам

«Спартак» принимал «Оренбург» в рамках третьего тура чемпионата России.

Две самые результативные команды сошлись на «Открытие Арене» в третьем туре РПЛ. «Спартак» и «Оренбург» по пять мячей наколотили за два матча, при этом выиграв только по разу. Продолжения банкета болельщики (прежде всего, красно-белые) ждали в Москве. Хоть и дерзкий «Оренбург» не планировал сдаваться на милость более мастеровитому сопернику. Владимир Сычевой и компания вновь надеялись пошуметь в РПЛ.

Лучший бомбардир «Оренбурга» матч против «Спартака» начал уже с первых минут. У красно-белых основные ударные силы тоже были на поле – Промес, Мозес, Соболев. В качестве опций усиления игры у Абаскаля были Зиньковский и Николсон. Но надобности в усилении особой не было. «Спартак» уже за первый тайм оформил разгром, а отличились хозяева в первой же атаке.

Красно-белые заработали угловой на левом фланге, Куинси Промес навесил на дальний край штрафной площади, Гошев ошибся на выходе, а Мартинс пробил уже в пустой угол – 1:0. Второй гол пришёл в похожей манере. Опять кросс Промеса с левого края (только уже без углового), Соболев выиграл верх (Мартинс, кстати, тоже был рядом) и пробил в противоход Гошеву – 2:0. Эта же троица могла сразу организовать третий мяч: Мартинс забросил к линии штрафной площади, Гошев смахнул мяч на Соболева, а вот Александр пробил мимо ворот.

Статистика ударов и опасных атак была целиком и полностью в пользу «Спартака», «Оренбург» заявил о себе только после получаса игры, однако мог сразу забить. Марин ворвался в штрафную площадь, уже пробил мимо ворот, но затем был сбит Черновым. Чистяков тут же указал на «точку», но пауза и повторный просмотр момента заставили арбитра изменить решение. Пенальти «Оренбург» так и не пробил, а уже спустя пару минут получил и третью пробоину.

В контратаке Хлусевич отлично открылся на фланге и сделал классный прострел, Соболев с Мартинсом пробежали мимо мяча, а Промес завершил атаку ударом в касание – 3:0. В похожем стиле Мозес мог забить уже после перерыва. Рыбус отпасовал на Зобнина, тот продлил передачу на Виктора, а тот пробил совсем чуть-чуть правее створа. Вместо забитого гола «Спартак» получил пропущенный. Эктов дотащил мяч до полукруга штрафной площади и отдал Башичу, а Иван точным ударом из-под Чернова упаковал мяч в угол – 3:1.

На оставшуюся треть матча значимых событий не осталось. Произошло много замен: в одном слоте только вышли Николсон, Пруцев и Денисов, долгое время «Спартак» перестраивался под игру с новыми исполнителями. Но моменты всё-таки стали возникать: Промес разрезал оборону передачей на Пруцева, Данил пробил в касание с угла вратарской, но не переиграл Гошева. Следом загубил свой шанс и Хлусевич, метров с 13 пальнувший в сетку с обратной стороны.

«Оренбург» держался, но всё-таки пропустил. Зиньковский заработал пенальти, ловким финтом поймав Хотулёва, а Промес не реализовал пенальти, но первым был на добивании - 4:1. Второй разгром подряд оформил «Спартак», сравнявшись по набранным очкам с «Зенитом» и ЦСКА.