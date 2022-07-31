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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» оформил второй подряд разгром, догнав «Зенит» и ЦСКА по набранным очкам

31 Июля 2022 • 19:31 Комментировать (1)
Спартак Москва
4:1
Оренбург
окончен

«Спартак» принимал «Оренбург» в рамках третьего тура чемпионата России.

Протокол игры  
Спартак Москва4:1Оренбург
(1:0) Мартинс Кристофер2'  
(2:0) Соболев Александр Сергеевич12'  
(3:0) Промес Куинси38'  
  55'Башич Иван (3:1)
(4:1) Промес Куинси 90  
Селихов АлександрХлусевич Даниил  81'Литвинов РусланЧернов НикитаРыбус Мацей 59' (Денисов Даниил ( 59') Умяров Наиль 88' (Маслов Павел ( 88') Мартинс Кристофер 74' (Зиньковский Антон ( 74') Зобнин РоманМозес Виктор 59' (Пруцев Данил ( 59') Соболев Александр Сергеевич 59' (Николсон Шамар ( 59') Промес Куинси
Запасные: Кофрие МаксимилианоКлассен ЛеонВолков МихаилМаксименко АлександрРассказов НиколайИгнатов Михаил
Гошев ЕвгенийМалых АндрейСиваков Михаил  20'Хотулёв ДанилаЭктов Александр  87'Капленко Кирилл 66' (Титков Николай ( 66') Марин Джимми 59' (Гурциев Батраз ( 59') Полуяхтов Владимир 59' (Lucas Vera ( 59') Башич ИванВоробьёв Дмитрий Дмитриевич 72' (Brian Mansilla ( 72') Сычевой Владимир 46' (Оганесян Степан ( 46'  61')
Запасные: Ковалёв ЮрийПавловец АлександрКеняйкин АлексейDiego AcostaАюпов ТимурПеченин КириллГойкович Ренато
31 июля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Две самые результативные команды сошлись на «Открытие Арене» в третьем туре РПЛ. «Спартак» и «Оренбург» по пять мячей наколотили за два матча, при этом выиграв только по разу. Продолжения банкета болельщики (прежде всего, красно-белые) ждали в Москве. Хоть и дерзкий «Оренбург» не планировал сдаваться на милость более мастеровитому сопернику. Владимир Сычевой и компания вновь надеялись пошуметь в РПЛ.

Лучший бомбардир «Оренбурга» матч против «Спартака» начал уже с первых минут. У красно-белых основные ударные силы тоже были на поле – Промес, Мозес, Соболев. В качестве опций усиления игры у Абаскаля были Зиньковский и Николсон. Но надобности в усилении особой не было. «Спартак» уже за первый тайм оформил разгром, а отличились хозяева в первой же атаке.

Красно-белые заработали угловой на левом фланге, Куинси Промес навесил на дальний край штрафной площади, Гошев ошибся на выходе, а Мартинс пробил уже в пустой угол – 1:0. Второй гол пришёл в похожей манере. Опять кросс Промеса с левого края (только уже без углового), Соболев выиграл верх (Мартинс, кстати, тоже был рядом) и пробил в противоход Гошеву – 2:0. Эта же троица могла сразу организовать третий мяч: Мартинс забросил к линии штрафной площади, Гошев смахнул мяч на Соболева, а вот Александр пробил мимо ворот.

Статистика ударов и опасных атак была целиком и полностью в пользу «Спартака», «Оренбург» заявил о себе только после получаса игры, однако мог сразу забить. Марин ворвался в штрафную площадь, уже пробил мимо ворот, но затем был сбит Черновым. Чистяков тут же указал на «точку», но пауза и повторный просмотр момента заставили арбитра изменить решение. Пенальти «Оренбург» так и не пробил, а уже спустя пару минут получил и третью пробоину.

В контратаке Хлусевич отлично открылся на фланге и сделал классный прострел, Соболев с Мартинсом пробежали мимо мяча, а Промес завершил атаку ударом в касание – 3:0. В похожем стиле Мозес мог забить уже после перерыва. Рыбус отпасовал на Зобнина, тот продлил передачу на Виктора, а тот пробил совсем чуть-чуть правее створа. Вместо забитого гола «Спартак» получил пропущенный. Эктов дотащил мяч до полукруга штрафной площади и отдал Башичу, а Иван точным ударом из-под Чернова упаковал мяч в угол – 3:1.

На оставшуюся треть матча значимых событий не осталось. Произошло много замен: в одном слоте только вышли Николсон, Пруцев и Денисов, долгое время «Спартак» перестраивался под игру с новыми исполнителями. Но моменты всё-таки стали возникать: Промес разрезал оборону передачей на Пруцева, Данил пробил в касание с угла вратарской, но не переиграл Гошева. Следом загубил свой шанс и Хлусевич, метров с 13 пальнувший в сетку с обратной стороны.

«Оренбург» держался, но всё-таки пропустил. Зиньковский заработал пенальти, ловким финтом поймав Хотулёва, а Промес не реализовал пенальти, но первым был на добивании - 4:1. Второй разгром подряд оформил «Спартак», сравнявшись по набранным очкам с «Зенитом» и ЦСКА.

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окончен Крылья Советов 1:1 Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
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