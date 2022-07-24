Кечинов считает, что у «Спартака» Абаскаля появился характер

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Рисунка игры у «Спартака» не вижу — пока только характер. Он помог в первом туре спасти ничью в меньшинстве в Грозном», — приводит слова Кечинова «Плеймейкер».

По словам эксперта, наличие характера уже о чем-то говорит, на нем можно начинать строить все остальное, но пока рано делать выводы о работе Абаскаля, команда будет показывать нестабильные результаты на протяжении долгого времени.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а во втором матче «красно-белые» разгромили «Краснодар» (4:1).