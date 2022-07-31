​Федун посетил открытие памятника Игорю Нетто

В воскресенье около стадиона «Открытие Арена» был открыт памятник Игорю Нетто. Мероприятие посетил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Игорь Нетто – легенда «Спартака». В качестве игрока «красно-белых» он провёл 18 сезонов. За это время Нетто пять раз завоёвывал с командой титул чемпиона СССР.

Памятник Игорю Нетто был открыт в день матча «Спартака» против «Оренбурга» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Открытие Арене» услышат в 17:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.