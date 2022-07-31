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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федун посетил открытие памятника Игорю Нетто

31 Июля 2022 • 15:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1.55 4.20 5.70
Через 1 ч. 37 мин.

В воскресенье около стадиона «Открытие Арена» был открыт памятник Игорю Нетто. Мероприятие посетил владелец «Спартака» Леонид Федун.

Игорь Нетто – легенда «Спартака». В качестве игрока «красно-белых» он провёл 18 сезонов. За это время Нетто пять раз завоёвывал с командой титул чемпиона СССР.

Памятник Игорю Нетто был открыт в день матча «Спартака» против «Оренбурга» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Открытие Арене» услышат в 17:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.

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Спартак Москва Леонид Федун Игорь Нетто
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31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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