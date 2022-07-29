Джикия уже тренируется с командой

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия уже тренируется с основным составом команды накануне игры с «Оренбургом» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Джикия травмировался в игре с «Краснодаром» во втором туре, но это не помешало москвичам одержать крупную гостевую победу со счетом 4:1.

Как выяснилось, футболист травмировал заднюю часть бедра, но повреждение оказалось не очень существенным, и сейчас он уже вернулся в строй. Будет ли Джикия выступать в следующих матчах московского клуба, пока что не сообщается. Игра третьего тура с «Оренбургом» пройдет в Москве 31 июля.