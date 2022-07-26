Бушманов похвалил Абаскаля за молчание

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал молчание наставника основной команды «красно-белых» Гильермо Абаскаля касательно судейских решений в матчах своей команды.

«Абаскаль делает абсолютно правильно, что молчит и не затрагивает данную тему. Мы видим, что и его подопечные никаких претензий не предъявляют. Таким образом они демонстрируют: нужно всё показать на поле», — приводит слова Бушманова RT.

Специалист отметил, что ни один тренер не способен повлиять на решения арбитров, поэтому необходимо говорить лишь о качестве футбола.

Свой следующий матч подопечные Абаскаля проведут 31 июля против «Оренбурга». Начало — в 17:30 по московскому времени.