Широков — о возможном переходе Черышева в «Зенит»: «За вменяемые деньги можно взять и посмотреть»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал слухи о возможном переходе экс-игрока «Валенсии» и мадридского «Реала» Дениса Черышева в «Зенит» или «Спартак».

По мнению Широкова, клубам из первой пятёрки РПЛ не стоит приглашать 31-летнего Черышева, который подвержен регулярным травмам.

«Черышев в «Зените»? Точно нет. «Спартак» — не знаю, на какой позиции. Кроме того, нужно говорить о травматизме футболиста. Три игры играет, пять лечится. Если приедет за вменяемые деньги, можно взять и посмотреть», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне российский полузащитник провёл в составе «Валенсии» 20 матчей, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами. В настоящий момент Черышев находится в статусе свободного агента.