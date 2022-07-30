«Зенит» объявил состав на матч с «Локомотивом»

В главном матче третьего тура Российской премьер-лиги будут сражаться «Зенит» и «Локомотив». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут следующих футболистов:

Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» во всех красках можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Отметим, что после двух сыгранных туров «Зенит» имеет в своём активе четыре очка, а «Локомотив» - два.