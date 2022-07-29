Агент: Изидор счастлив в «Локомотиве», но это футбол

Эммануэль Лакруа, агент нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал будущее своего клиента.

«Уйдет ли Изидор, если Бека Бека покинет «Локомотив»? Вильсон в Москве, он очень счастлив быть в России и выступать за «Локомотив». Но вы знаете футбол», — цитирует Лакруа «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний француз принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Стоимость Вильсона Изидора согласно данным портала transfermarkt составляет шесть миллионов евро.