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Бушманов высказался о шансах Игнатьева заиграть в «Локомотиве»

25 Июля 2022 • 14:35 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.30 8.00
30.07 17:30

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о переходе экс-нападающего «Рубина» и «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Локомотив».

Напомним, ранее 23-летний Игнатьев заключил с «железнодорожниками» соглашение по схеме «1+2», по которому будет зарабатывать миллион рублей в месяц. Ранее он на протяжении трёх сезонов защищал цвета казанского «Рубина», за который в общей сложности провёл 40 матчей, забив три гола и трижды ассистировав своим партнёрам.

«Главное, чтобы сам Игнатьев осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы, далеко не уедешь. Если будет пахать — сможет реанимировать карьеру», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Локомотив проведёт 30 июля против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Евгений Бушманов Иван Игнатьев
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