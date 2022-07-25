Бушманов высказался о шансах Игнатьева заиграть в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о переходе экс-нападающего «Рубина» и «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Локомотив».

Напомним, ранее 23-летний Игнатьев заключил с «железнодорожниками» соглашение по схеме «1+2», по которому будет зарабатывать миллион рублей в месяц. Ранее он на протяжении трёх сезонов защищал цвета казанского «Рубина», за который в общей сложности провёл 40 матчей, забив три гола и трижды ассистировав своим партнёрам.

«Главное, чтобы сам Игнатьев осознал — для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы, далеко не уедешь. Если будет пахать — сможет реанимировать карьеру», — приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Локомотив проведёт 30 июля против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.