Рахимов назвал главную причину разгромного поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ, в котором «Зенит» на своём поле разгромил «железнодорожников» со счётом 5:0.

По мнению Рахимова, игроки «Локомотива» передерживали мяч и медленно выходили из обороны в атаку, а также им не удалось справиться с прессингом футболистов «Зенита».

«Правила выхода из обороны в атаку — это уменьшение количества качаний и смена ритма. Ты меняешь скорость, чтобы использовать пространство и соперник не успевал, в худшем случае фолил. В этом компоненте «Локомотив» стал играть медленнее и допускал большое количество потерь», — цитирует Рахимова «РБ Спорт».

После трёх туров в активе «Локомотива» всего два набранных очка. Следующий матч «железнодорожники» проведут 6 августа против «Краснодара». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.