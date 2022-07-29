​Малком оценил «Локомотив» перед матчем

Главный поединок третьего тура РПЛ пройдёт в субботу в Санкт-Петербурге. На «Газпром Арене» лицом к лицу столкнутся «Зенит» и «Локомотив». Несколько слов по поводу предстоящей игры сказал хавбек питерской команды Малком.

«Это будет матч с большой буквы. Для нас это своего рода класико», - высказался Малком для «Матч ТВ».

«Локомотив» - это команда очень высокого уровня. Мы знаем их сильные качества, но и свои тоже. В итоге победит тот, кто сможет реализовать больше моментов», - добавил бразильский футболист «сине-бело-голубых».

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» стартует 30 июля в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

После двух сыгранных туров Российской премьер-лиги «Зенит» имеет в своём активе четыре очка, а «Локомотив» - два.