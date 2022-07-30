Клаудиньо: «Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько»

Лучший футболист матча «Зенит» - «Локомотив» (5:0) Клаудиньо поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Давайте с самого приятного, просто замечательный гол, который вы забили. Как вы приняли решение так технично сыграть в этом моменте?

- Была прекрасная атака, Малком ее разогнал, я присоединился, отдал пас, мяч мне чуть за спину ушел, но мне хватило координации, чтобы его остановить, обработать. Главное, что смог своим голом помочь команде набрать важные очки.

- А что изменилось во втором тайме, почему у «Зенита» прямо всё полетело в ворота «Локомотива»?

- В действительности у нас и в первом тайме было много моментов, мы могли забивать один, два или больше мячей, но вратарь хорошо играл, и у нас не всё получалось. А в перерыве мы просто внимательно выслушали главного тренера, и во втором тайме сделали все, о чем он просил. Мячи стали залетать в ворота, на кураже забили столько. Очень счастливы и рады.