Марадишвили считает, что «Локомотив» может конкурировать с «Зенитом»

Хавбек столичного «Локомотива» Константин Марадишвили поделился мнением о конкуренции с петербургским «Зенитом» в российской Премьер-лиге.

«В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Мы можем бороться за счет самоотдачи и игры. Не будем загадывать, но мы можем бороться за первые места», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

В стартовых двух турах «Локомотив» довольствовался двумя ничейными результатами. В первом матче «железнодорожники» поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1), а затем расписали результативную мировую с «Ростовом» (2:2).

В третьем туре «Локо» сыграет на выезде против «Зенита».