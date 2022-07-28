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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марадишвили считает, что «Локомотив» может конкурировать с «Зенитом»

28 Июля 2022 • 08:28 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.32 5.50 9.00
30.07 17:30

Хавбек столичного «Локомотива» Константин Марадишвили поделился мнением о конкуренции с петербургским «Зенитом» в российской Премьер-лиге.

«В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Мы можем бороться за счет самоотдачи и игры. Не будем загадывать, но мы можем бороться за первые места», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

В стартовых двух турах «Локомотив» довольствовался двумя ничейными результатами. В первом матче «железнодорожники» поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1), а затем расписали результативную мировую с «Ростовом» (2:2).

В третьем туре «Локо» сыграет на выезде против «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Константин Марадишвили
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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