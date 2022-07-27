Булыкин: Если «Локомотив» продаст Бека Бека, то это будет удачной сделкой

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «железнодорожников» Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

«Если так, то это очень удачное соглашение. Можно поздравить «Локомотив» с тем, что они заработали денег и поправили свое финансовое состояние», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Экс-игрок не считает трансфер футболиста неожиданным, ведь если бы его не продали, то он мог бы приостановить контракт с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что за 21-летнего француза «Ницца» заплатит «железнодорожникам» приблизительно 15 миллионов евро.