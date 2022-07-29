Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предыдущего матча между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом».

«Явным фаворитом «Зенит» сейчас не назову. Он тоже может допустить осечку. Но «Зенит» сам проигрывает свои матчи. От «Локомотива» ждёшь, конечно, большего, чем сейчас. С «Зенитом» его игры всегда интересные. Посмотрим, как «железнодорожники» будут играть против чемпиона. Питерцы с хорошей игрой и хорошим составом. По составу «Зенит» сильнее «Локомотива». Если «Зенит» проигрывает, то он проигрывает сам себе. Сейчас по крайней мере так.

«Зенит» очень хорошо себя зарекомендовал, в том числе и финансово. Футболисты у него сильные. Они это доказали на протяжении четырех лет. «Локомотиву» будет очень сложно. Но биться с питерцами можно.

Если бы были еврокубки, то мотивация у игроков питерского клуба была бы выше. Было бы интересно посмотреть в Европе на такой «Зенит». С «Црвеной Звездой» клуб смотрелся уверенно. Но это товарищеский матч, а еврокубки - это другое. Но легионеры проявляли бы себя лучше, чем в РПЛ. Я бы сказал, что сейчас у «Зенита» сильнейший состав за последние пять лет. Я не вижу конкурентов ему в России сейчас. Да, он может проиграть, но все равно он своего добивается», - сказал Деменко.

Матч «Зенит» - «Локомотив» стартует в 17:30.