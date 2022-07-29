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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Сейчас у «Зенита» сильнейший состав за последние пять лет» эксклюзив

29 Июля 2022 • 23:08 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
Через 17 ч. 44 мин.

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предыдущего матча между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом».

«Явным фаворитом «Зенит» сейчас не назову. Он тоже может допустить осечку. Но «Зенит» сам проигрывает свои матчи. От «Локомотива» ждёшь, конечно, большего, чем сейчас. С «Зенитом» его игры всегда интересные. Посмотрим, как «железнодорожники» будут играть против чемпиона. Питерцы с хорошей игрой и хорошим составом. По составу «Зенит» сильнее «Локомотива». Если «Зенит» проигрывает, то он проигрывает сам себе. Сейчас по крайней мере так.

«Зенит» очень хорошо себя зарекомендовал, в том числе и финансово. Футболисты у него сильные. Они это доказали на протяжении четырех лет. «Локомотиву» будет очень сложно. Но биться с питерцами можно.

Если бы были еврокубки, то мотивация у игроков питерского клуба была бы выше. Было бы интересно посмотреть в Европе на такой «Зенит». С «Црвеной Звездой» клуб смотрелся уверенно. Но это товарищеский матч, а еврокубки - это другое. Но легионеры проявляли бы себя лучше, чем в РПЛ. Я бы сказал, что сейчас у «Зенита» сильнейший состав за последние пять лет. Я не вижу конкурентов ему в России сейчас. Да, он может проиграть, но все равно он своего добивается», - сказал Деменко.

Матч «Зенит» - «Локомотив» стартует в 17:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Максим Деменко
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30.07  15:00 Факел ... Динамо Москва 4.30 3.65 1.88
30.07  17:30 Зенит ... Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
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