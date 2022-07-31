Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Локомотивом».

«Разгром был неожиданный. Тем более, после первого тайма все было более-менее ровно. Преимущество то было у «Зенита», но «Локомотив» сдерживал его. А дальше пошло то, о чем мы говорим. Уровень легионеров «Зенита» гораздо выше, чем уровень футболистов во всех остальных клубах. Я бы не сказал, что это были команды разного уровня. Просто «Локомотив» развалился после второго мяча. В первом тайме «Локо» держался, силенки были, а потом силенки иссякли, и игроки стали ошибаться. Уровень игроков различался, особенно, повторюсь, легионеров. Вендел, Малком и Клаудиньо начинают между собой комбинацию раскалывать, наши игроки даже головы повернуть не успевают. У легионеров из «Зенита» даже пота не было после игры, никто из них и не устал.

Что касается критики в адрес тренерского штаба «Локомотива». Я ещё давно говорил, что ни к чему хорошему это не приведет. Со времён, когда пришел Рангник ещё, когда пришли посторонние люди. Они все там мутят, крутят, вертят. Когда сняли Николича, я говорил, что эти люди сделают клубу только хуже. За мной позже начали повторять. Это было понятно с самого начала, когда пришли аферисты. Поплыли с «Зенитом» - бывает. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о глобальном, когда то назначили кого-то, то убрали. Удивляешься, как у тех, кто приходит, получается так делать, - сказал Мостовой.