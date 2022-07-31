Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Вендел, Малком и Клаудиньо начинают комбинировать, наши игроки даже головы повернуть не успевают» эксклюзив

31 Июля 2022 • 17:41 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Локомотивом».

«Разгром был неожиданный. Тем более, после первого тайма все было более-менее ровно. Преимущество то было у «Зенита», но «Локомотив» сдерживал его. А дальше пошло то, о чем мы говорим. Уровень легионеров «Зенита» гораздо выше, чем уровень футболистов во всех остальных клубах. Я бы не сказал, что это были команды разного уровня. Просто «Локомотив» развалился после второго мяча. В первом тайме «Локо» держался, силенки были, а потом силенки иссякли, и игроки стали ошибаться. Уровень игроков различался, особенно, повторюсь, легионеров. Вендел, Малком и Клаудиньо начинают между собой комбинацию раскалывать, наши игроки даже головы повернуть не успевают. У легионеров из «Зенита» даже пота не было после игры, никто из них и не устал.

Что касается критики в адрес тренерского штаба «Локомотива». Я ещё давно говорил, что ни к чему хорошему это не приведет. Со времён, когда пришел Рангник ещё, когда пришли посторонние люди. Они все там мутят, крутят, вертят. Когда сняли Николича, я говорил, что эти люди сделают клубу только хуже. За мной позже начали повторять. Это было понятно с самого начала, когда пришли аферисты. Поплыли с «Зенитом» - бывает. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о глобальном, когда то назначили кого-то, то убрали. Удивляешься, как у тех, кто приходит, получается так делать, - сказал Мостовой.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
Идет 57 минута Крылья Советов 0:1 Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
Идет 57 минута Спартак Москва 3:1 Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» дальним ударом размочил счёт в матче со «Спартаком»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался после камбэка «Пари НН» в игре с ЦСКА
18:49 · Россия. Премьер-лига
Как Промес завершил контратаку «Спартака» - видео видео
18:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что у ЦСКА хорошие шансы на титул
18:37 · Россия. Премьер-лига
Федотов объяснил замену Хесуса Медины
18:30 · Россия. Премьер-лига
​Федотов объяснил потерю очков ЦСКА
18:30 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА явно уступал в центральной зоне»
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр отменил пенальти в ворота «Спартака»
18:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» забил третий гол в ворота «Оренбурга»
18:15 · Россия. Премьер-лига
Эффектный гол ударом в касание в ворота «Крыльев Советов» - видео видео
18:01 · Россия. Премьер-лига
Как «Пари НН» спасал матч с ЦСКА - видео видео
17:58 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» повело в Самаре
17:53 · Россия. Премьер-лига
Соболев забил второй мяч «Оренбургу» уже на 12-й минуте
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» забил «Оренбургу» уже на второй минуте
17:44 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Кто-то, может быть, всё-таки составит конкуренцию «Зениту», надеюсь, что это будет «Спартак» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем