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Гришин - о матче «Зенит» - «Локомотив» : «Играли как будто команды из разных лиг»

31 Июля 2022 • 07:02 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист Александр Гришин, поигравший в свое время за московский «Локомотив», поделился мнением о разгромном поражении «железнодорожников» от петербургского «Зенита» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«В конце второго тайма играли как будто команды из разных лиг. Так безвольно проигрывать непозволительно. Игра «железнодорожников» во второй половине - это безобразие», - приводит слова Александра «РБ Спорт».

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Подопечные Сергея Семака разгромили гостей со счетом 5:0. Стоит отметить, что все голы были забиты во второй половине матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Гришин
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