Гришин - о матче «Зенит» - «Локомотив» : «Играли как будто команды из разных лиг»

Бывший футболист Александр Гришин, поигравший в свое время за московский «Локомотив», поделился мнением о разгромном поражении «железнодорожников» от петербургского «Зенита» в рамках третьего тура Премьер-лиги.

«В конце второго тайма играли как будто команды из разных лиг. Так безвольно проигрывать непозволительно. Игра «железнодорожников» во второй половине - это безобразие», - приводит слова Александра «РБ Спорт».

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Подопечные Сергея Семака разгромили гостей со счетом 5:0. Стоит отметить, что все голы были забиты во второй половине матча.