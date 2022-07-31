Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил поражение «Локомотива» от «Зенита» (0:5).

- Как вы восприняли крупное поражение «Локомотива»?

- Не думал, что будет такой счет, хотя многие эксперты предвидели, что «Зенит» будет сильнее. Он играл дома, и было много аргументов в его пользу. Но что он добьётся такого сокрушительного счёта, никто не ожидал. Я отмечу, что было два разных тайма. В первом тайме «Зенит» больше контролировал игру и больше атаковал, а гости хорошо оборонялись, пока были силы. Они умело выстраивали оборону и хорошо контратаковали. Моменты были, но до реализации дело не доходило. А во второй половине встречи «Локомотив» рухнул. Ему не хватило физических сил. Поэтому не было единения и компактности, как при игре, которую они показывали в первом тайме. «Зенит» владел инициативой весь второй тайм, и результат вполне закономерный. Плюс было удаление Баринова. Но в целом, «Зенит» во всех компонентах футбола выглядел лучше, чем «Локомотив».

- Бросается в глаза, что московская команда физически не готова к чемпионату. «Железнодорожники» выдержали час, а потом развалились.

- Как раз невысокий уровень физической готовности является главной проблемой «Локомотива». Не хватало выносливости.

- Учитывая плохую физическую готовность, ничего хорошего в ближайшее время ожидать не стоит?

- Нет. Готовность набирается от матча к матчу. Видя такую степень готовности, тренерский штаб предпримет все шаги. Это не сложный компонент, который можно поправить за короткое время. Наоборот, я думаю, что к следующим матчам будет направлена вся работа на этот недостаток.

- Какие еще есть проблемы у «Локомотива» на старте сезона?

- Игра в обороне. Мне очень понравился Магкеев, но этого нельзя сказать о других игроках защитной линии. Мне понравилась группа атаки. У нее хорошая скорость, быстрое принятие решений, ребята хорошо оснащены индивидуально. Но этого не хватает для того, чтобы выигрывать. Особенно в матчах с такими соперниками, как «Зенит».

- После такого крупного поражения, «Локомотиву» будет сложно прийти в себя?

- Многие команды испытывают такие неудачи. Но дело не в психологии. Важно набрать кондиции. Как только ноги побегут, голова будет думать в нужном направлении.

- Не опасаетесь, что «Локомотив» может просто посыпаться? Тем более следующий матч на выезде с «Краснодаром».

- Конечно, там не будет просто, но «Локомотив» тоже не простая команда. В нашем футболе она имеет вес.

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- Что касается «Зенита», можно сказать, что у него нет слабых мест?

- Такого не бывает. Все познается в сравнении. Но бразильская диаспора привносит много неожиданных ходов в игру. Главное – за этими игроками просматривается большое умение и уверенность, что в нашем футболе нестоящая роскошь.

- Получается, нашим футболистам с ними соперничать практически не реально?

- Бороться с ними можно, но шансов на победу у них всегда больше.

Елена Григорьевская