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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорян: Аршавин не только неординарный игрок, но и личность

26 Июля 2022 • 15:10 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.35 5.20 8.00
30.07 17:30

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян считает, что у Андрея Аршавина большой менеджерский потенциал.

«Аршавин говорит, что можно отказаться от легионеров. Знаете, я познакомился с ним не так давно. Понял, какой это глубокий, умный человек», — цитирует Григоряна «РБ Спорт».

Специалист считает, что у Аршавина есть менеджерский потенциал, хочется, чтобы он смог стать большим руководителем, ведь ему небезразличен российский футбол.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что нашим клубам нужно распустить всех зарубежных футболистов и сделать ставку на своих воспитанников.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Александр Григорян
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