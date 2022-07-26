Григорян: Аршавин не только неординарный игрок, но и личность

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян считает, что у Андрея Аршавина большой менеджерский потенциал.

«Аршавин говорит, что можно отказаться от легионеров. Знаете, я познакомился с ним не так давно. Понял, какой это глубокий, умный человек», — цитирует Григоряна «РБ Спорт».

Специалист считает, что у Аршавина есть менеджерский потенциал, хочется, чтобы он смог стать большим руководителем, ведь ему небезразличен российский футбол.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что нашим клубам нужно распустить всех зарубежных футболистов и сделать ставку на своих воспитанников.