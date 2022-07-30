Изидор — об уходе Бека Бека: «Даже Алексис был поражён скоростью ведения переговоров»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал уход из московской команды полузащитника Бека Бека.

Ранее сообщалось, что 21-летний француз продолжит карьеру в «Ницце».

Изидор выразил разочарование в связи с уходом соотечественника, отметив быстроту осуществления этой сделки.

«Когда у «Локомотива» появилась возможность продать Бека Бека, они не колебались. Они начали обсуждать возможный трансфер во вторник и закрыли сделку на следующий день. Даже Алексис был поражён скоростью ведения переговоров», — цитирует Изидора Footmercato.

Несмотря на то, что Изидор с Бека Бека были очень близки и часто проводили время вместе, форвард отметил, что находится в «Локомотиве» в первую очередь из-за футбола.

Бека Бека защищал цвета «Локомотива» с лета прошлого года. Всего в составе «железнодорожников» француз провёл 28 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.