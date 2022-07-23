В «Зените» оценили результат матча с «Крыльями Советов»

В матче второго тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле уверенно разобрался с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 3:0. Своим мнением по этому поединку поделился гендиректор клуба Александр Медведев.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» руководитель заявил, что доволен игрой команды и итоговым результатом встречи.

Напомним, что в первом туре Премьер-лиги «Зенит» допустил осечку, сыграв на выезде вничью с подмосковными «Химками».

В рамках третьего тура подопечные Сергея Семака встретятся со столичным «Локомотивом». Матч пройдет 30 июля.