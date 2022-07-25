Едвай: «Не покину «Локомотив» даже под давлением»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался о своём будущем.

Хорватский футболист признался, что не собирается покидать московский клуб даже в случае давления со стороны федерации футбола своей страны.

«Если бы сейчас я хотел чего-то другого, я бы сделал это — попросил клуб отпустить меня, но я не хочу этого делать. Я приехал, чтобы развиваться, развить проект европейского «Локомотива», биться на всех уровнях», — приводит слова Едвая Sport24.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам, работающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета 2023 года.

Защитник перешёл в «Локомотив» из леверкузенского «Байера» летом прошлого года за 4 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» 25 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.