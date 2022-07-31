Чистяков: «Почему не попал в состав? Надо у тренера спрашивать»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, почему не попал в состав команды на матч 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).

«Почему не попал в состав? Не могу ответить на этот вопрос. Надо у тренера спрашивать. Я здоров. И я готов к работе», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, что голами в этом матче за «Зенит» отличились Вендел, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, а также дублем отметился Иван Сергеев.

После трёх проведённых матчей петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 6 августа против грозненского «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.