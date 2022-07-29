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Защитник «Алании» Коротков: «Не уверен, что соглашусь перейти в «Зенит», если придёт предложение»

29 Июля 2022 • 09:38 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
30.07 17:30

Защитник «Алании» Александр Коротков рассказал о своей главной футбольной мечте.

По словам футболиста, он намерен поиграть в Европе и не уверен том, что примет предложение от «Зенита», если оно поступит. Напомним, Коротков — воспитанник клуба из Санкт-Петербурга.

«Признаюсь, я никогда не был фанатом «Зенита», но действительно хотел играть в родном городе, в родной команде. Я понимал, что у «сине-бело-голубых» есть единственная сильная академия в Санкт-Петербурге, а в моих планах было дойти до определённого уровня и показать себя», — приводит слова Короткова пресс-служба «Алании».

В минувшем сезоне 22-летний защитник выступал за московский клуб «Велес», не отметившись результативными действиями в 33 проведённых матчах. В текущем розыгрыше Первой лиги футболист провёл один матч, так же не отличившись голами и результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алания Александр Коротков
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