Врач «Локомотива» заявил, что Жемалетдинов приступил к активной фазе реабилитации

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный поделился информацией о восстановлении полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«Рифат вернулся после операции и начального этапа реабилитации из Испании. Состояние очень хорошее», — цитирует Калюжного «Чемпионат».

Врач отметил, что игрок приступил к активной фазе реабилитации, есть основания полагать, что весь процесс реабилитации пройдет на позитивной ноте.

В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 30 встречах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет семь результативных передач. Действующий контракт Жемалетдинова с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.