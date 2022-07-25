Аленичев: «Зениту» уже сейчас можно отдавать медаль»

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об уровне конкуренции в РПЛ.

Специалист считает, что ни один другой клуб в российском чемпионате не способен оказать достойное сопротивление действующему чемпиону страны «Зениту» в борьбе за золото.

«Зениту» можно уже сейчас отдавать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» выиграл четыре последних розыгрыша РПЛ, а после двух стартовых туров текущего сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе четыре набранных очка.

Свой следующий матч петербургская команда проведёт 30 июля против «Локомотива». Начало — в 17:30 по московскому времени.