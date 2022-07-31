Ловрен прокомментировал разгром «Локомотива»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен пообщался с журналистами после матча с московским «Локомотивом» в третьем туре российской Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» разгромили столичных гостей на своем поле со счетом 5:0. Все голы были забиты во второй половине встречи.

«Лёгким я бы назвал второй тайм. Первый был сложным. Во втором понеслись вперёд и всё, что создали, сумели реализовать и одержали такую победу», - цитирует хорватского футболиста «Матч ТВ».

Благодаря вчерашней победе «Зенит» имеет в своем активе семь набранных баллов и возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги.