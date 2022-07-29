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Караваев: «Восстановление от травмы проходит хорошо»

29 Июля 2022 • 14:57 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1.33 5.50 8.50
30.07 17:30

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился информацией о своём восстановлении.

«Восстановление от травмы проходит хорошо, спасибо. Когда меня ждать на поле? Пока не могу сказать», — цитирует Караваева «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний защитник получил травму в матче 24-го тура Российской премьер-лиги-2021/22. В минувшем сезоне Караваев принял участие в 24 встречах во всех турнирах, в которых смог записать на свой счет четыре результативные передачи. Действующий трудовой договор футболиста с «Зенитом» истекает летом 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Караваева в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Караваев
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