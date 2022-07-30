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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что у руководства «Локомотива» есть время до зимней паузы, чтобы наладить игру команды эксклюзив

30 Июля 2022 • 20:30 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению поделился мыслями о разгромном поражении «железнодорожников» в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«По первому тайму нельзя было сказать, что будет такой счёт. Я полагал, что будет голевая ничья, потому что были моменты и у одних, и у других. Но, во втором тайме «Локомотив» преобразился в худшую сторону и пропустил пять голов, заработал красную и закончил матч ужасно.

Всегда в накалённых дерби возникают эмоции и отсюда вопросы к судье. Сегодня, я думаю, это не главное. Здесь главнее, что «Локомотив» второй тайм провалил. Вернее, развалился и провалил.

Для «Локомотива» следующая игра важная, но красная карточка Баринова и травма Ненахова сильно ударят по команде. Даже не знаю, какие отговорки придумают, почему «железнодорожники» плохо начали этот сезон.

Я не знаю, какая в «Локомотиве» молодёжь, руководство пригласило супертренера, который чуть-чуть не дотянул до своего рекорда в бундеслиге (в 2014 году под его руководством «Гамбург» проиграл «Баварии» со счётом 0:8). Честно говоря, если в ближайших играх «Локомотив» не почувствует уверенность, то для него может быть плачевный сезон.

Проблемы внутри клуба? Да там много где есть проблемы, и все о них знают. Единственный показатель их работы – это результат, а его нет. Поэтому, можно всё что угодно говорить, искать оправдания, но результат всё равно скажет за тебя. Я думаю, у «Локомотива» задача - нащупать стабильность до зимней паузы, иначе будут оргвыводы», — сказал Булыкин.

В четвёртом туре «Локомотив» сыграет против «Краснодара», «Зенит» проведёт матч против «Ахмата».


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин РПЛ
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окончен Факел 3:3 Динамо Москва
окончен Зенит 5:0 Локомотив Москва 1.30 5.90 9.50
Идет 45 минута Сочи 1:0 Ахмат 2.00 3.60 3.70
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
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