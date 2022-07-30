Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению поделился мыслями о разгромном поражении «железнодорожников» в матче третьего тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«По первому тайму нельзя было сказать, что будет такой счёт. Я полагал, что будет голевая ничья, потому что были моменты и у одних, и у других. Но, во втором тайме «Локомотив» преобразился в худшую сторону и пропустил пять голов, заработал красную и закончил матч ужасно.

Всегда в накалённых дерби возникают эмоции и отсюда вопросы к судье. Сегодня, я думаю, это не главное. Здесь главнее, что «Локомотив» второй тайм провалил. Вернее, развалился и провалил.

Для «Локомотива» следующая игра важная, но красная карточка Баринова и травма Ненахова сильно ударят по команде. Даже не знаю, какие отговорки придумают, почему «железнодорожники» плохо начали этот сезон.

Я не знаю, какая в «Локомотиве» молодёжь, руководство пригласило супертренера, который чуть-чуть не дотянул до своего рекорда в бундеслиге (в 2014 году под его руководством «Гамбург» проиграл «Баварии» со счётом 0:8). Честно говоря, если в ближайших играх «Локомотив» не почувствует уверенность, то для него может быть плачевный сезон.

Проблемы внутри клуба? Да там много где есть проблемы, и все о них знают. Единственный показатель их работы – это результат, а его нет. Поэтому, можно всё что угодно говорить, искать оправдания, но результат всё равно скажет за тебя. Я думаю, у «Локомотива» задача - нащупать стабильность до зимней паузы, иначе будут оргвыводы», — сказал Булыкин.

В четвёртом туре «Локомотив» сыграет против «Краснодара», «Зенит» проведёт матч против «Ахмата».