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Бельгийский журналист рассказал об интересе «Зенита» к защитнику «Генка» Лукуми эксклюзив

24 Июля 2022 • 14:30 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Бельгийский журналист и инсайдер Свен Чесс оценил вероятность переезда защитника «Генка» Джона Лукуми в российский чемпионат.

«Я слышал, что к Лукуми есть интерес из России. «Зенит» за ним следит, но пока не делал официальный запрос в клуб. Ведётся консультационная работа. Да, за ним следят и другие команды. Лукуми точно не останется в «Генке», вопрос в том, куда он уйдёт. Проблема в том, что у тех клубов, которые им интересуются сейчас нет свободных денег. Например, его хочет «Ницца», но клуб сначала должен кого-то продать.
И, если честно, я не думаю, что Лукуми окажется в «Зените». Да, команда может сделать выгодное предложение, но вы понимаете риски. Насколько я слышал, Лукуми не рассматривает сейчас игру в России», — сообщил Чесс в разговоре с «Евро-Футболом.ру».

В минувшем сезоне 24-летний колумбиец провёл в составе «Генка» 37 матчей, отметившись одним забитым голом.

Действующий контракт Лукуми с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Генк Джон Лукуми Трансферы футбола - лето 2022
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