Бельгийский журналист и инсайдер Свен Чесс оценил вероятность переезда защитника «Генка» Джона Лукуми в российский чемпионат.

«Я слышал, что к Лукуми есть интерес из России. «Зенит» за ним следит, но пока не делал официальный запрос в клуб. Ведётся консультационная работа. Да, за ним следят и другие команды. Лукуми точно не останется в «Генке», вопрос в том, куда он уйдёт. Проблема в том, что у тех клубов, которые им интересуются сейчас нет свободных денег. Например, его хочет «Ницца», но клуб сначала должен кого-то продать.

И, если честно, я не думаю, что Лукуми окажется в «Зените». Да, команда может сделать выгодное предложение, но вы понимаете риски. Насколько я слышал, Лукуми не рассматривает сейчас игру в России», — сообщил Чесс в разговоре с «Евро-Футболом.ру».

В минувшем сезоне 24-летний колумбиец провёл в составе «Генка» 37 матчей, отметившись одним забитым голом.

Действующий контракт Лукуми с бельгийским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро.