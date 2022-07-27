Медведев — о Лунёве: «Никаких задолженностей перед ним у нас нет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на претензии экс-вратаря «сине-бело-голубых» Андрея Лунёва по финансовой составляющей.

«Никаких задолженностей перед ним у нас нет», — цитирует слова Медведева «РИА Спорт».

Функционер считает, что Лунёв действует под влиянием своего агента, стоит отметить, что именно из-за него голкипер не продлил трудовой договор с «Зенитом». Нет желания рассуждать о причинах данного поступка, добавил Медведев.

Ранее вратарь «Байера» Андрей Лунёв опубликовал письмо, в котором сообщил, что «Зенит» отказывается выплачивать ему премиальные за победы над «Спартаком» и «Локомотивом» в сезоне-2020/21.