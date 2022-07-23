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Малком высказался о матче «Зенита» с «Локомотивом»

23 Июля 2022 • 06:46 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Хавбек петербургского «Зенита» Малком пообщался с журналистами после вчерашнего поединка против самарских «Крыльев Советов» в рамках второго тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака победили со счетом 3:0, забив все голы в первом тайме.

В частности, бразильский игрок высказался насчет следующего соперника в РПЛ – московского «Локомотива».

«Эта победа придаст нам уверенности перед матчем с «Локо». Он будет будет очень сложным. Но если мы сделаем свою работу, то победим», - передает слова легионера пресс-служба клуба.

Матч третьего тура между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится на «Газпром Арене» 30 июля.

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