Малком высказался о матче «Зенита» с «Локомотивом»

Хавбек петербургского «Зенита» Малком пообщался с журналистами после вчерашнего поединка против самарских «Крыльев Советов» в рамках второго тура чемпионата России. Подопечные Сергея Семака победили со счетом 3:0, забив все голы в первом тайме.

В частности, бразильский игрок высказался насчет следующего соперника в РПЛ – московского «Локомотива».

«Эта победа придаст нам уверенности перед матчем с «Локо». Он будет будет очень сложным. Но если мы сделаем свою работу, то победим», - передает слова легионера пресс-служба клуба.

Матч третьего тура между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится на «Газпром Арене» 30 июля.