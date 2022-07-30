Наумов: «Своей игрой «Локомотив» меня убил»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей. Бывший президент клуба Николай Наумов шокирован поражением «Локомотива» с таким счетом. Он заявил, что игра «Локомотива» убила его.

- Расстроен? Это мягко сказано. «Локомотив» своей игрой просто убил меня. Я думал, что все плохо, но то, что настолько, никак не ожидал, - цитирует Наумова Rusfootball.info.

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.