«Локомотив» не оштрафует Баринова за удаление в матче с «Зенитом»

Руководители столичного «Локомотива» приняли решение не наказывать дополнительного российского полузащитника Дмитрия Баринова за удаление в поединке с «Зенитом».

Как сообщает«Спорт-Экспресс», один из лидеров московской команды был уверен, что за фол в своей штрафной на бразильце Малкоме получит только жёлтую карточку. Баринов после матча извинился перед партнёрами за случившееся. Напомним, что в итоге «железнодорожники» потерпели крупное поражение со счётом 0:5.

После первых трёх туров российского чемпионата московский «Локомотив» сумел набрать лишь два балла из девяти возможных.