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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» не оштрафует Баринова за удаление в матче с «Зенитом»

03 Августа 2022 • 05:53 Комментировать
Зенит
5:0
Локомотив Москва
окончен

Руководители столичного «Локомотива» приняли решение не наказывать дополнительного российского полузащитника Дмитрия Баринова за удаление в поединке с «Зенитом».

Как сообщает«Спорт-Экспресс», один из лидеров московской команды был уверен, что за фол в своей штрафной на бразильце Малкоме получит только жёлтую карточку. Баринов после матча извинился перед партнёрами за случившееся. Напомним, что в итоге «железнодорожники» потерпели крупное поражение со счётом 0:5.

После первых трёх туров российского чемпионата московский «Локомотив» сумел набрать лишь два балла из девяти возможных.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Баринов
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