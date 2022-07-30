Циннбауэр: «Чёрный день»

В матче третьего тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» был зафиксирован самый крупный пока что счет в нынешнем сезоне - питерский клуб, выигравший три последних чемпионата, забил «Локомотиву» пять мячей. Наставник московского клуба назвал это поражение «чёрным днем», признав, что поражение было заслуженным, а «Зенит» - грозный соперник.

- Сегодня для нас не очень простой день. Это в какой-то мере черный день, особенно после 64-й минуты. Сделаю комплимент и соперниками — это, может быть, лучшая команда, с которой мне приходилось встречаться во главе «Локомотива», - цитирует Циннбауэра «Спорт-экспресс».

В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Краснодаром», матч пройдет шестого августа.